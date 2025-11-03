México, sexto país con más conflictos violentos

México ocupa el sexto lugar entre los países con más eventos conflictivos en el mundo, de acuerdo con la iniciativa global de Datos y Ubicación de Conflictos Armados (Acled).

El Índice de Conflictos elaborado por el organismo sostiene que del 1 de noviembre de 2024 al 1 de octubre pasado, el país registró 16 mil 866 eventos conflictivos.

En términos de fatalidades, fue el octavo más mortífero a nivel mundial con 8 mil 372 casos, superado, por orden, por Ucrania, Palestina, Sudán, Myanmar, Nigeria, Siria y Sudán.

En total, la base de datos estima que la exposición demográfica a los eventos conflictivos habría abarcado a 34.4 millones de personas, siendo la violencia contra civiles la de mayor cobertura, seguida por incidentes asociados a enfrentamientos violentos, disturbios y protestas.

El Acled es un observatorio global independiente e imparcial que recopila, analiza y cartografía datos sobre conflictos y protestas para ayudar a identificar y seguir tendencias en situaciones de conflicto y crisis en todo el mundo.

La base de datos, que incluye solo información corroborada, por lo que no es exhaustiva y tiende a aumentar, ubica a Sinaloa como la entidad con más muertes en el año analizado, con mil 446; detrás aparece Guanajuato, con 854; Michoacán, con 615; Guerrero, con 608, y Nuevo León, con 534 fallecidos.

Si la variante son los eventos conflictivos, Sinaloa repite en el primer lugar, con 2 mil 356 incidentes, seguido por Michoacán con mil 225 casos, Veracruz con mil 217, Guerrero mil 152 y Ciudad de México, mil 82.

Los dos episodios más sangrientos presenciados en el último año tuvieron lugar el 24 de octubre de 2024, en Tecpan de Galeana, Guerrero, por un choque entre Los Granados y Guerrero Nueva Generación que dejó 19 muertos; y el del 29 de junio en Culiacán, Sinaloa, protagonizado por Los Mayitos, con 20 asesinados. De acuerdo con la organización, las luchas internas y entre cárteles, así como el intento por descabezar a las bandas criminales, han dado lugar a que cientos de grupos compitan por el control de los negocios ilícitos, formando en ocasiones alianzas volátiles y cambiantes.