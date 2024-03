México sigue con hambre y sed de justicia: Colosio

Luis Donaldo Colosio Riojas encabezó la guardia de honor acompañado de su familia y las hermanas del extinto candidato presidencial. El Universal

Luis Donaldo Colosio Riojas, hijo del extinto candidato presidencial Luis Donaldo Colosio Murrieta, dijo que, a 30 años del magnicidio, “México al día de hoy, sigue con hambre y con sed de justicia. Eso no se ha acabado”.

Luego de encabezar la guardia de honor en el monumento dedicado al extinto candidato presidencial, asesinado en un acto proselitista en Lomas Taurinas, Tijuana, Baja California, el 23 de marzo de 1994; Luis Donaldo Colosio Riojas externó que su padre buscaba hacer una lucha social para impulsar el desarrollo económico y social a nivel regional y municipal.

“Y hoy por hoy, vemos muchísima gente todavía con esa deuda histórica, ávida de poder tener esa justicia, de que los volteen a ver”, expresó el candidato al Senado por Movimiento Ciudadano (MC).

Agregó que su padre quería que se dieran oportunidades para salir adelante, quería igualdad de condiciones, igualdad de oportunidades, igualdad de desarrollo. “Y eso es lo que nosotros luchamos, lo que queremos hacer en todo momento”, dijo.

Sobre el asesinato de su padre, Luis Donaldo Colosio Murrieta, y el homicida confeso, Mario Aburto, se limitó a externar: “Que Dios los bendiga”.

No exige justicia

“Yo lo he dicho muchas veces, lo que me pasó a mí no es tan distinto a lo que pasa a muchísimos niños y a muchísimos jóvenes aquí en el país”.

Explicó: “Lo que pasa es que a mi apá le pasó en televisión nacional y a una persona pública, quizás eso ayudó a que tuviera mayor visibilidad”.

“A mí me gustaría que, 30 años después, sigamos honrado la memoria de mi papá, pero la mejor forma de honrar la memoria de Colosio es asegurando que no le suceda a niños el día de hoy, lo que me pasó a mí”, comentó.

“No importa qué tan público, qué tan privado sea el evento, necesitamos realmente hacer justicia hoy.

“No se preocupen por mí, no se preocupen por la familia, créanme que a la familia Colosio se le hizo justicia el día que nació Donaldo y María Emilia”, aseguró.

“A nosotros ya se nos hizo justicia de una forma u otra, lo que el país necesita el día de hoy es que ese tipo de cosas ya no ocurran”, señaló.

Y es que, dijo, en Sonora como en todo el país, hay asignaturas pendientes, particularmente en educación y salud.

Monumento

Luis Donaldo Colosio Riojas encabezó la guardia de honor en el monumento dedicado a su padre, acompañado de su familia y de las hermanas del extinto candidato presidencial, Claudia, Martha Ofelia, Marcela y Laura Elena.

También estuvo presente el gobernador Alfonso Durazo y Omar Ortez Guerrero, presidente municipal de Magdalena de Kino.