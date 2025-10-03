El gobierno canadiense afirmó que México “sigue siendo un aliado estratégico”, en el contexto de la “redefinición” de la relación económica de Canadá con Estados Unidos y la revisión del tratado T-MEC en 2026.

En una comparecencia ante un comité del Senado canadiense, el ministro responsable de las relaciones comerciales entre Canadá y EE.UU., Dominic LeBlanc, declaró que como socio comercial de Canadá y parte del T-MEC, México sigue siendo un aliado estratégico.

Declaraciones

Las declaraciones de LeBlanc se producen en un momento en que Canadá intenta recomponer sus relaciones con México, tras comentarios de autoridades canadienses a principios de año en los que se sugirió expulsar al país latinoamericano del T-MEC para evitar aranceles de EE. UU.