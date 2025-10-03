﻿﻿
SÍGUENOS
NacionalMundo

México sigue siendo un aliado estratégico

Octubre 03 del 2025

El gobierno canadiense afirmó que México “sigue siendo un aliado estratégico”, en el contexto de la “redefinición” de la relación económica de Canadá con Estados Unidos y la revisión del tratado T-MEC en 2026.

En una comparecencia ante un comité del Senado canadiense, el ministro responsable de las relaciones comerciales entre Canadá y EE.UU., Dominic LeBlanc, declaró que como socio comercial de Canadá y parte del T-MEC, México sigue siendo un aliado estratégico.

Declaraciones

Las declaraciones de LeBlanc se producen en un momento en que Canadá intenta recomponer sus relaciones con México, tras comentarios de autoridades canadienses a principios de año en los que se sugirió expulsar al país latinoamericano del T-MEC para evitar aranceles de EE. UU.

﻿