México supera las 128 mil personas desaparecidas

Al presentar el informe “Desaparición de Personas en México”, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) advirtió que si bien las desapariciones ya no se promueven desde el Estado, prevalecen la impunidad y la complicidad de policías y funcionarios locales con el crimen organizado.

En el Museo Memoria y Tolerancia, la CIDH destacó que hasta el corte de junio de 2025 había en el país 128 mil personas desaparecidas y más de 70 mil cuerpos sin identificar, lo que revela la crisis humanitaria y de derechos humanos que vive México en esa materia.

La Comisión Interamericana reconoce que la gran mayoría de las desapariciones son originadas por el crimen organizado, pero también se han documentado casos de connivencia entre criminales y autoridades encargadas de tareas de seguridad y de procuración de justicia.

Fenómeno masivo

“La desaparición forzada en México persiste y es un fenómeno masivo, generalizado y perpetrado principalmente por el crimen organizado, con participación o convivencia de agentes estatales. Es urgente revertir la impunidad y fortalecer la prevención y la justicia”, advirtió Andrea Viviana Pochak, vicepresidenta de la CIDH.

Informe

A la presentación del informe asistieron diversos colectivos de madres buscadoras, así como los subsecretarios de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, Arturo Medina; y de Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Enrique Ochoa.

Arturo Medina resaltó que el Gobierno de México estará construyendo “puentes y canales de comunicación” con la CIDH.

En tanto, Enrique Ochoa afirmó que el gobierno mexicano reconoce la magnitud que representa este flagelo, y reitera su firme compromiso para erradicarlo.

Por su parte, Bibiana Efigenia Mendoza, del colectivo “Hasta encontrarte”, calificó la actuación del Gobierno de México de “vergonzosa”, al denunciar que desde 2018 los funcionarios federales se han cerrado al diálogo con organizaciones de madres buscadoras y de la sociedad civil.