México suspende vuelos a EE. UU.

Ante la suspensión de todos los vuelos en Estados Unidos (EE.UU.) y como medida precautoria, la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC) implementó restricciones temporales a las operaciones aéreas en México.

A través de un comunicado, detalló que se ordenó a todas las aeronaves en los aeropuertos mexicanos con destinos programados a EE.UU. permanecer en tierra hasta que las autoridades estadounidenses anuncien la reanudación de actividades.

Llamó a las pasajeras y los pasajeros comunicarse con sus aerolíneas y grupos aeropuertarios mediante sus canales oficiales de comunicación con el fin de conocer el estado de los viajes.

“La AFAC mantiene seguimiento a la situación en coordinación con las autoridades correspondientes y continuará informando oportunamente sobre cualquier actualización relacionada con la reanudación de los vuelos”, concluyó.

Antes, en el caso de la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM), el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) solicitó a las usuarias y los usuarios con vuelos hacia EE.UU. contactar a su aerolínea para consultar el estatus del mismo.

Por otro lado, el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) no se ha pronunciado al respecto.

Suspenden vuelos

Por la tarde, la Agencia Federal de Aviación (AFA, por sus siglas en inglés), anunció la suspensión de todos los despegues en EE.UU. por una falla en las comunicaciones, la cual afecta a los Centros de Control de Tráfico Aéreo.

El titular del Departamento de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, declaró que “no hay motivo para que el público sienta temor ni se preocupe por sus seres queridos. Esto no es otro 11 de septiembre”.