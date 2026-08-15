México te Abraza registra más de 271 mil retornos

En el marco del programa México te Abraza, el Instituto Nacional de Migración (INM) reportó que desde su instauración, de enero de 2025 al 13 de agosto de este 2026, han retornado a territorio mexicano 271 mil 193 connacionales.

La titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Rosa Icela Rodríguez, reportó saldo blanco.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo destacó las atenciones a quienes retornan a territorio mexicano con “muchos apoyos” y para que puedan llegar a visitar a sus familiares.

El titular del INM, Sergio Salomón Céspedes, expuso que de las personas mexicanas repatriadas, 171 mil 508 ingresaron por vía terrestre y 99 mil 685 vía aérea, en 810 vuelos en 10 aeropuertos.

Mencionó el comisionado de Migración que el 95 % de los repatriados son originarios de Chiapas, Guanajuato, Guerrero, Veracruz, Oaxaca, Michoacán, Puebla y Estado de México.

Salvaguardan integridad de connacionales

Aseguró que se realizan las gestiones necesarias para salvaguardar la integridad de quienes retornan, a través de un trato respetuoso y digno, reconociendo todos sus derechos.

A un año y medio de haber iniciado México te Abraza, Rosa Icela Rodríguez reiteró que “no están solos” y destacó esta estrategia de forma permanente, los siete días de la semana y las 24 horas del día, con la participación de 34 dependencias del Gobierno Federal.

Rodríguez resaltó también un despliegue territorial en 14 entidades federativas para recibirlos, atenderlos y otorgarles servicios que contribuyan a su beneficio.

Otorga ayudas a connacionales

Reportó la titular de la Segob que México Te Abraza ha otorgado más de un millón 567 mil servicios, más de 453 mil raciones de alimentos calientes y también más de 79 mil 700 atenciones médicas y psicológicas.

A más de 180 mil personas se les ha entregado una Tarjeta Bienestar Paisano con dos mil pesos, refirió, además, a través del DIF se ha brindado apoyo a núcleos familiares.

El comisionado del INM recalcó que se busca que no haya repetición, como la tragedia del incendio en la estancia de Ciudad Juárez en marzo de 2023, donde fallecieron 40 personas migrantes.