México tendrá un mejor acuerdo comercial: Ebrard

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, aseguró que en la revisión del T-MEC con Estados Unidos y Canadá, “México tendrá un mejor acuerdo comercial”.

Entrevistado en la Cámara de Diputados, luego de reunirse en privado con los coordinadores parlamentarios, explicó que ha sostenido al menos 85 conversaciones o consultas previas a la revisión del tratado comercial.

“Prácticamente de los elementos que estamos conversando previos a la revisión del tratado, tenemos un avance alrededor del 90 %. México puso sobre la mesa muchas cosas que le preocupan, Estados Unidos igual. En primer lugar, estamos en el objetivo que nos fijó la presidenta Claudia Sheinbaum de que tengamos la mejor posición relativa respecto a todos los demás países. No siempre discutimos los tres países los mismos temas. Sería imposible y no es factible operacionalmente. Pero la estructura del tratado, apuntan a que el tratado va a seguir ese camino, trilateral”, expuso Ebrard.