Luego de sostener una productiva conversación con la presidenta Claudia Sheinbaum, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reconoció que México tiene una líder maravillosa e inteligente. Puntualizó que volverán a establecer un diálogo y los equipos de ambos países seguirán trabajando.

“Tuve una conversación telefónica muy productiva con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum. Fue muy positiva para ambos países. Gran parte de la conversación se centró en la frontera, la lucha contra el narcotráfico y el comercio.

“Pronto volveremos a hablar y, en última instancia, programaremos reuniones en nuestros respectivos países. México tiene una líder maravillosa e inteligente. ¡Deberían estar muy contentos por ello!”, escribió el presidente Donald Trump en Truth Social.

El mandatario de Estados Unido afirmó que la conversación se centró en gran medida en “la frontera, la lucha contra el narcotráfico y el comercio”.

Impondrá aranceles

En otro tema, el presidente estadounidense firmó este jueves una orden ejecutiva que establece que Estados Unidos podrá imponer aranceles a los bienes procedentes de países que vendan o proporcionen petróleo a Cuba.

“Considero que la situación con respecto a Cuba constituye una amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad nacional y la política exterior de EE. UU., y por la presente declaro una emergencia nacional con respecto a esa amenaza”, argumentó en la orden ejecutiva.

Añadió que el régimen cubano “se alinea con, y les brinda apoyo, numerosos países hostiles, grupos terroristas transnacionales y actores malignos adversos a Estados Unidos, incluyendo el Gobierno de la Federación Rusa (Rusia), la República Popular China (RPC), el Gobierno de Irán, Hamás y Hezbolá”.