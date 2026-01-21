México va por conservar 30 % del territorio para 2030

México se fijó como prioridad conservar al menos 30 % de su territorio para el año 2030 como parte de una estrategia ambiental centrada en la restauración de ecosistemas y el reconocimiento de los límites planetarios, planteó la secretaria Alicia Bárcena Ibarra durante su participación en el Foro Económico Mundial (WEF, por sus siglas en inglés).

La titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) señaló que el país debe transitar hacia lo que definió como una “era de la restauración”, al considerar que la degradación ambiental alcanzó niveles que obligan a pasar de la conservación pasiva a acciones activas de recuperación de ecosistemas terrestres y marinos.

Límites planetarios

El enfoque, explicó la funcionaria desde Davos, Suiza, se basa en los llamados límites planetarios, un marco científico que advierte que la actividad humana ya rebasó varios umbrales ambientales clave, como el clima, la biodiversidad y el uso del suelo, lo que eleva el riesgo de daños irreversibles.

Política climática

Bajo esta visión, la restauración y conservación de ecosistemas se consideran acciones necesarias para reducir la presión sobre el planeta y mantener su estabilidad.

En ese contexto, planteó el uso de soluciones basadas en la naturaleza como uno de los ejes de la política climática del país. Entre ellas destacó la restauración de manglares y otros ecosistemas estratégicos, cuya capacidad de captura de carbono puede integrarse a esquemas de compensación de emisiones.

En su participación en el WEF reconoció que México aún no está en condiciones de eliminar por completo el uso de combustibles fósiles, pero reiteró el compromiso de avanzar hacia un escenario de emisiones netas cero, combinando reducción de emisiones con mecanismos de compensación basados en la restauración ambiental.