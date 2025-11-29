México y Canadá dan seguimiento a Plan de Acción

Tras el encuentro de la presidenta Claudia Sheinbaum con el primer ministro canadiense, Mark Carney, en septiembre pasado, México y Canadá dan seguimiento al Plan de Acción acordado.

El jueves se realizó en la cancillería la Primera Reunión de la Asociación Estratégica Integral México-Canadá, con lo que inician “una nueva etapa de colaboración a través de su Asociación Estratégica Integral con más de 80 años de relaciones diplomáticas”.

“México y Canadá elevan su cooperación bilateral en sectores prioritarios que contribuyen al desarrollo y bienestar compartido de ambos pueblos”, dijo la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).

Roberto Velasco, encargado de la SRE por la licencia temporal del canciller Juan Ramón de la Fuente, encabezó la delegación mexicana.

El también subsecretario para América del Norte reconoció que los dos países redoblan esfuerzos para acercarse más y aprovechar el potencial que tiene la relación bilateral.

Impulsar intereses compartidos

El viceministro de Relaciones Exteriores canadiense, David Morrison, destacó que valoran mucho la relación con nuestro país y comentó que esta asociación es esencial para impulsar intereses compartidos en América del Norte y más allá.

“La Asociación Estratégica Integral refleja cuánto ha evolucionado nuestra relación y busca construir una asociación amplia, orientada al futuro, que reconozca nuestros valores y prioridades compartidos. El plan de acción a tres años se trata de actuar: establecer compromisos claros y cumplirlos. En solo tres meses, ya hemos logrado avances importantes. Las expectativas son altas, pero estoy seguro de que juntos podemos lograr grandes cosas”, apuntó Morrison.

Como parte de los trabajos de esta primera edición, se contó con la participación remota de las y los copresidentes de los grupos de trabajo de Agronegocios, Bosques, Capital humano, Cultura y creatividad, Energía, Medio ambiente y Minería, “quienes dieron cuenta de los principales logros alcanzados durante 2025 y acordaron una agenda de trabajo para 2026 en concordancia con los pilares y líneas estratégicas del Plan de Acción México-Canadá 2025-2028”.

Relaciones Exteriores indicó que ambas delegaciones acordaron dar continuidad al mecanismo y celebrar la Segunda Reunión de la Asociación Estratégica Integral México-Canadá en 2026, que tendrá su sede en Canadá.