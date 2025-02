México y Canadá tendrán comunicación

La presidenta Claudia Sheinbaum detalló que en su comunicación con el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, acordaron mantenerse en comunicación para intercambiar los planes de cada nación contra el aumento de aranceles que plantea Donald Trump, presidente de Estados Unidos.

“Tuvimos una conversación el día del anuncio de los aranceles, el sábado tuvimos una conversación, él me platicó que iba a presentar un plan que presentó posteriormente, y me preguntó que cuál era nuestra decisión. Le dije que en el tema de poner aranceles todavía no teníamos una definición, pero que íbamos a hacer un comunicado importante, entonces quedamos en mantenernos en comunicación con Canadá”, dijo.

En conferencia de prensa, Sheinbaum Pardo recordó que el gobierno estadounidense también tiene desplegados a dos mil 500 elementos de su Ejército en la frontera con México desde el inicio del mandato de Trump.

“Ellos tienen desplegados dos mil 500, recuerden que lo informó desde el primer día que tomó posesión, y repito, a nosotros nos ayuda, sí, a evitar el tráfico de drogas, pero también a la seguridad en la frontera”, comentó.