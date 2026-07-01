México y Ecuador, lejos de reanudar relaciones

En el marco del encuentro entre México y Ecuador en los octavos de final del Mundial 2026, a la justa deportiva la acompaña la remembranza de los roces entre estas dos naciones en el ámbito diplomático con hechos que sobrepasan la rivalidad en la cancha de juego.

El acontecimiento que desató el desacuerdo bilateral fue la irrupción de la policía de Ecuador en la Embajada de México en Quito durante la noche del viernes 5 de abril de 2024, por instrucción del expresidente Andrés Manuel López Obrador, México anunció el inmediato rompimiento de relaciones diplomáticas con ese país.

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó desde el 6 de abril de 2024 que la Embajada de México en Ecuador permanecería cerrada indefinidamente por estos hechos, así como los servicios consulares.

Por este motivo, anunció que la comunidad mexicana y empresarial que radica en ese país, integrada entonces por más de mil 600 personas, podría recibir asistencia a través del Sistema de Registro para Mexicanos en el Exterior (Sirme).

Además, las embajadas mexicanas en Chile, Colombia y Perú habilitaron espacios para dar asistencia a los connacionales en Ecuador.

Al estilo Trump, Noboa responde con aranceles

El 3 de febrero de 2025, el presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, anunció una imposición arancelaria del 27 % a todos los productos que importa desde México mientras no se firme un tratado de libre comercio entre ambos países.

Dicha medida se dio pocos días de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, impusiera aranceles del 25 % a México y Canadá.

Sheinbaum descarta reanudar relaciones

En su conferencia “Mañanera del Pueblo” del 16 de abril de 2025, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que México no reanudará relaciones diplomáticas con Ecuador mientras Daniel Noboa sea el presidente de ese país, por ser “el responsable de la invasión a la embajada”.