México y EE. UU. celebran 203 años de correlación

Este 12 de diciembre México y Estados Unidos celebran 203 años de relaciones diplomáticas, en una nueva era de cooperación y desacuerdos entre las administraciones de Claudia Sheinbaum Pardo y Donald Trump.

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) reafirmó el compromiso de seguir fortaleciendo una relación basada en el diálogo permanente, la cooperación y el entendimiento mutuo.

“En beneficio de ambos pueblos y con pleno respeto a nuestra soberanía”, dijo la SRE.

Desde enero pasado, la relación entre los gobiernos de México y Estados Unidos ha estado marcada por diversos desencuentros con la llegada de Donald Trump a la presidencia estadounidense.

Destacan sus amagos por la imposición de aranceles, las medidas antiinmigrantes que han afectado a personas mexicanas y el ofrecimiento de ayuda para combatir los cárteles a los que se les declaró como organizaciones terroristas y dejar expirar el T-MEC.

Recientemente Trump amagó con un arancel ante un incumplimiento al Tratado de Aguas, por lo que siguen las conversaciones entre ambos países para llegar a un acuerdo.

Se ha fortalecido cooperación

Pese a las diferencias, también se ha fortalecido la cooperación en distintos temas, principalmente en seguridad, así como la frontera y el combate al tráfico de drogas, armas y personas.

Por ejemplo, la mañana del jueves 11 de diciembre se celebró en nuestro país la Segunda Reunión del Grupo de Implementación de Seguridad México-Estados Unidos, encabezada por Roberto Velasco, encargado de la Cancillería.

La SRE indicó que durante la reunión se dio seguimiento a las acciones del Programa de Cooperación de Seguridad Fronteriza y Aplicación de la Ley, acordado por ambos gobiernos.

En el diálogo de septiembre, las delegaciones avanzaron la cooperación para compartir información entre autoridades aduanales sobre manifiestos de carga e intensificar el entrenamiento de las instituciones de seguridad de ambos países.

También se anunció la creación de un grupo de trabajo bilateral para combatir las finanzas ilícitas transfronterizas, así como cooperar en materia decomiso civil de activos y mejorar la coordinación para prevenir el robo de combustible, “acciones fundamentales para desarticular a las organizaciones criminales transnacionales al cortar sus fuentes de financiamiento”.