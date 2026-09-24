México y EE.UU. aplazan cuarta ronda del T-MEC

La Casa Blanca y el Gobierno de México acordaron llevar a cabo la cuarta ronda bilateral de negociaciones del Tratado entre México, Estados Unidos (EE.UU.) y Canadá (T-MEC) hasta octubre, en lugar de septiembre, dijo el subsecretario de Comercio Exterior, Luis Rosendo Gutiérrez Romano.

Durante la Quinta Convención Binacional 2026, organizada por la American Society (Amsoc), explicó que “no tenemos hoy por hoy, todavía anunciado el tema de la cuarta ronda”.

Añadió que “está la visita del presidente Xi (Jinping) de China a los Estados Unidos y se prefirió postergar un poquito esto. Viene también la Cumbre Ministerial de Comercio, el G20 la próxima semana (30 de septiembre al 1 de octubre) en Milwaukee”.

Dijo que siguen los avances en las negociaciones en torno a una baja de los aranceles de acero, aluminio y automotriz, que es la prioridad de México. Expuso que ven a los “Estados Unidos muy receptivos y somos optimistas en que podemos tener resultados en las próximas semanas”.

Comentó que siguen trabajando “nosotros prácticamente de manera diaria con la USTR (la Representación Comercial de Estados Unidos), con la Secretaría de Comercio de Estados Unidos y de manera muy constructiva, siguiendo las instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum, de negociar con cabeza fría, como ella dice, de manera firme, defendiendo nuestra soberanía y también sobre todo viendo que opciones de construcción y colaboración tenemos con los Estados Unidos y de coordinación para que a nuestra región le vaya mejor”.