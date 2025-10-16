México y EE.UU. revisan avances de seguridad

El canciller Juan Ramón de la Fuente sostuvo un encuentro con el secretario del Departamento de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, con quien revisó avances sobre seguridad fronteriza.

La reunión celebrada en Washington, dijo la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), da continuidad al diálogo “centrado en temas clave de la relación bilateral, especialmente la seguridad”.

Esto, tras la visita de Rubio a México, donde se reunió con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en septiembre.

Durante la reunión del titular de la SRE con el secretario del Departamento de Estado, se revisaron los avances del Programa de Cooperación sobre Seguridad Fronteriza y Aplicación de la Ley entre México y Estados Unidos, establecido el mes pasado.

El secretario De la Fuente estuvo acompañado por el subsecretario para América del Norte, Roberto Velasco Álvarez, y por el embajador de México en Estados Unidos, Esteban Moctezuma Barragán.

En un comunicado, el portavoz adjunto principal del Departamento de Estado, Tommy Pigott, dijo que “el secretario de Estado, Marco Rubio, se reunió hoy en Washington, D.C., con el secretario de Relaciones Exteriores de México, Juan Ramón de la Fuente, para discutir los avances de la reunión inaugural del Grupo de Implementación de Seguridad entre Estados Unidos y México y promover acciones de cooperación en materia de seguridad”.

De acuerdo con el comunicado, “Estados Unidos y México continúan mejorando la cooperación para avanzar en nuestros objetivos comunes de seguridad, incluido el desmantelamiento de organizaciones terroristas extranjeras que amenazan a ambos países con el tráfico de fentanilo y armas”.