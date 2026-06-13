México y EU alcanzan nuevos acuerdos en seguridad

México y Estados Unidos alcanzaron acuerdos en una “nueva era” de cooperación en materia de seguridad, tras realizarse este viernes una reunión entre autoridades mexicanas y estadounidenses.

La Embajada de Estados Unidos en México, a cargo del embajador Ronald Johnson, indicó que la conversación de este 12 de junio en la Ciudad de México se centró en el combate a los grupos de la delincuencia, y ambos países reconocieron que pueden lograr “resultados históricos” cuando trabajan juntos.

“Con este espíritu de cooperación, ambos países están tomando medidas rápidas y decisivas —a través del Grupo Bilateral de Implementación (GBI)— para combatir el tráfico de drogas y armas, fortalecer nuestra frontera compartida, desmantelar las redes de los cárteles y hacer frente a las amenazas que socavan la seguridad y la prosperidad de las comunidades a ambos lados de la frontera”, expuso la embajada.

Reunión bilateral

Indicó que representantes de 15 agencias gubernamentales de Estados Unidos y sus homólogos mexicanos participaron en esta reunión bilateral de implementación en materia de seguridad, encabezada por expertos y celebrada en la Embajada de Estados Unidos en la Ciudad de México.

Añadió que se impulsan “resultados inmediatos y de gran impacto” en prioridades de seguridad compartidas: “Las conversaciones se centraron en áreas clave de cooperación, incluyendo el combate al crimen organizado y al robo de combustible, el fortalecimiento de la seguridad fronteriza, la contención de la migración ilegal y el tráfico de armas, así como el avance en la colaboración y coordinación frente a amenazas y herramientas emergentes, incluidos los drones”.

Cooperación

Resaltó que el GBI ilustra cómo la cooperación en seguridad entre Estados Unidos y México continúa evolucionando y profundizándose. “Esta iniciativa representa la siguiente etapa de nuestros esfuerzos conjuntos para generar resultados concretos que garanticen la seguridad y el bienestar de nuestros pueblos”, mencionó.

Señaló que los gobiernos de la presidenta Claudia Sheinbaum y del mandatario Donald Trump reafirmaron su determinación de cooperar, proteger a sus ciudadanos y promover una región más segura y próspera mediante una colaboración y coordinación continuas a través de reuniones periódicas.

“Las personas en ambos lados de nuestra frontera merecen vivir seguras y en paz, libres de la intimidación, la corrupción y el miedo que imponen los cárteles y las organizaciones criminales transnacionales”, dijo la representación diplomática.

Sostienen reunión de alto nivel

La mañana de ayer viernes México y Estados Unidos sostuvieron una reunión de seguridad en la cual “participaron a nivel de subsecretarios”.

Este encuentro se da después de la llamada telefónica que sostuvo el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Roberto Velasco, con el secretario de Estado, Marco Rubio.

“Participan a nivel de subsecretarios en la reunión. La va a encabezar en el inicio Roberto y después ya se quedan representantes de la Fiscalía, Secretaría de Seguridad Ciudadana, Defensa, Marina, Guardia Nacional”, comentó la mandataria federal Claudia Sheinbaum Pardo en su mañanera de este viernes 12 de junio en Palacio Nacional.

No se tocó caso Rocha Moya

Indicó que en estas reuniones entre autoridades mexicanas y estadounidenses no se tocaron temas como el del gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, “porque lo que se toca ahí es lo que está en la agenda del entendimiento que se tuvo hace cerca de ocho meses”.

Apenas esta semana, el canciller Roberto Velasco destacó que con Rubio acordó mantener el diálogo y avanzar en una agenda bilateral centrada en seguridad, migración y comercio.

El funcionario explicó que la conversación se desarrolló en un ambiente “cordial y respetuoso” y se prolongó por cerca de media hora.