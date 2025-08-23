México y EU capacitan a directores de laboratorios

Como parte de la colaboración en seguridad entre México y Estados Unidos, directores de laboratorios recibieron capacitación para la identificación en nuestro país de drogas sintéticas como el fentanilo.

La Oficina de Asuntos Antinarcóticos y Aplicación de la Ley (INL, por sus siglas en inglés) de la Embajada de Estados Unidos en México y la Fiscalía General de la República (FGR) organizaron el Taller de Directores de Laboratorios, “el primer encuentro de su tipo en reunir a directores de laboratorios químicos a nivel nacional”. Esta acción, dijo la embajada a cargo de Ronald Johnson, permitirá formalizar el proceso de promoción de colaboración y el intercambio de información “para garantizar que los métodos de detección de drogas ilícitas y fentanilo, en campo y en laboratorios, se realicen de manera estandarizada y conforme a protocolos internacionales”.

La embajada de Estados Unidos dijo que este taller “es un paso más en la estrecha cooperación de seguridad entre México y Estados Unidos”.