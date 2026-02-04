México y EUA concretan acuerdo de trasvase de agua

Estados Unidos anunció este martes un acuerdo por el que México se compromete a realizar entregas de agua al país, en el marco del Tratado de Aguas de 1944, y tras presiones del presidente, Donald Trump, quien amenazó con aumentar los aranceles hacia el país latinoamericano por incumplimiento del mismo.

“México se comprometió a entregar un mínimo de 350 mil acres-pie de agua (431.7 millones de metros cúbicos) por año a Estados Unidos durante el ciclo de cinco años, brindando estabilidad a los productores agrícolas y las comunidades rurales del Valle del Bajo Río Grande”, detallaron los departamentos de Estado y Agricultura de Estados Unidos.

Las partes “se reunirán mensualmente para garantizar entregas puntuales y consistentes y prevenir futuros déficits. El USDA, el Departamento de Estado y otros socios federales seguirán colaborando estrechamente a medida que avanza la implementación”, indicaron.

“Bajo el liderazgo y la dirección del presidente Trump”, declaró el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, “el Departamento de Estado, el Departamento de Agricultura y la Comisión Internacional de Límites y Aguas de Estados Unidos han trabajado para asegurar el compromiso de México de cumplir con sus obligaciones en virtud del Tratado de Aguas de 1944”.

Agregó que “este es otro ejemplo de cómo la administración Trump continúa generando beneficios para el pueblo estadounidense en temas que abarcan desde la inmigración ilegal, la lucha contra los cárteles y la modernización del comercio, hasta la seguridad del agua para nuestros agricultores”.