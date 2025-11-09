﻿﻿
SÍGUENOS
NacionalNación

México y Francia acuerdan combatir crimen trasnacional

Noviembre 09 del 2025
Almirante Morales Ángeles firmó una Carta de Intención junto a Jean-Noël Barrot. Cortesía
Almirante Morales Ángeles firmó una Carta de Intención junto a Jean-Noël Barrot. Cortesía

El almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles firmó una Carta de Intención junto a Jean-Noël Barrot, ministro de Economía, Finanzas y Soberanía Industrial, Energética y Digital de Francia, para reforzar la seguridad marítima contra el crimen organizado trasnacional.

Con esto, México y Francia fortalecen la cooperación y las capacidades conjuntas.

Apenas este viernes 7 de noviembre el presidente de Francia, Emmanuel Macron, visitó México y se reunió con Claudia Sheinbaum, con quien acordó cooperación para combatir narcotráfico.

“Podemos luchar contra el narcotráfico y estamos preparando una cooperación incrementada en materia aduanal y de seguridad en torno a estos temas. Pero la soberanía de cada país debe ser respetada absolutamente”, dijo en conferencia de prensa en Palacio Nacional.

﻿