“Mi casa es legal”, dice Xóchitl Gálvez

Luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador se pronunció en contra de llegar a extremos como pedir que demuelan la casa de Xóchitl Gálvez, la virtual candidata presidencial opositora pidió al mandatario que no ande de “perdonavidas” y nuevamente retó a Morena a que se atrevan a demolerla.

“Que no ande de perdonavidas. Si él cree que mi casa es ilegal, demuélala, de verdad, se los vuelvo a decir, tratan de tiznar, de ensuciar, o sea, esa casa cumple con el uso de suelo, pasó por un notario, pasó por un crédito bancario, paso por el Registro Público de la Propiedad. Es legal, mi casa es legal. Lo que pasa es que me tienen miedo”, insistió.

Entrevistada al llegar a una reunión con un sector del PRD, la senadora panista afirmó que mucha gente le ha ofrecido su casa, por lo que la noche del jueves aceptó una de estas invitaciones.

“Hoy (jueves) me voy a dormir en una para ir entrenando, por si las dudas porque no les creo nada, me voy a dormir a una de las tantas casas que me abrieron el día de hoy”, dijo.

Explicó que la gente la invitó a su casa “por WhatsApp, por Twitter, por Facebook, me dijeron ‘mi casa es tu casa’, ‘vente acá’. Está bien, me gustó cómo la gente me abrió sus casas. Así como el presidente me cerró la puerta y me abrieron sus corazones, ahora el presidente ordena que me demuelan mi casa y cuando se da cuenta de la reacción de la gente se va pa’ atrás porque obviamente cada vez se parece más al señor de Nicaragua (Daniel Ortega)”.