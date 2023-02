“Mi voto no se toca”, marcha que busca enfrentarnos: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador sentenció que la marcha convocada para el 26 de febrero será una manifestación no de ciudadanos, sino del PRI, PAN y PRD y algunos potentados corruptos.

En el marco de la conferencia de prensa de este martes, López Obrador opinó que la marcha denominada “El INE no se toca” o “Mi voto no se toca”, es un pretexto o una excusa, ya que lo que quieren es “unirse, se está agrupando todo el bloque conservador”, además de que busca defender privilegios.

Luego que no se pudo llevar a cabo la reforma constitucional electoral, se propuso una ley “que no toca el fondo que era lo que buscábamos, que ya no se destinaran 25 mil millones de pesos para organizar elecciones, que se redujera el presupuesto” y que se utilizara en desarrollo del país.

No obstante, “los de la élite”, la llamada clase política, intelectuales orgánicos y algunos medios de información, “se agrupan e impiden que se reforme la Constitución, porque para ello -hay que seguirlo diciendo- no solo es la mayoría simple, sino que se necesitan las dos terceras partes de los votos”.

Con ello, “bloquearon la reforma constitucional en materia electoral” que planteaba reducir presupuesto, que ya no se le diera tanto dinero a los partidos, reducción de plurinominales y que el INE se hiciera cargo de todas las elecciones en el país, para no duplicar.

El Ejecutivo federal también dijo se busca con la reforma en materia electoral que ya “no haya fraudes electorales, como se padeció con daños gravísimos, imagínense si no hubiera habido el fraude de 2006, que imponen a (Felipe) Calderón y lo primero que hace es declarar la guerra al narcotráfico, pegarle un garrotazo a lo tonto al avispero, porque no había un diagnóstico, un plan, nada, fue una decisión improvisada, una ocurrencia porque pensó que con eso iba a ganar legitimidad y que además iba a quedar bien con el gobierno de Estados Unidos”.