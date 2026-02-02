Mier asume liderazgo de senadores de Morena

Ignacio Mier Velazco, nuevo coordinador de Morena en el Senado, reconoció el trabajo realizado por su antecesor, Adán Augusto López Hernández.

A través de un mensaje en redes sociales, señaló que el exgobernador de Tabasco tendrá un papel importante en la consolidación de la Cuarta Transformación rumbo a las elecciones de 2027.

“Mi reconocimiento total y absoluto al trabajo realizado por mi compañero y amigo Adán Augusto, quien vuelve a territorio para hacer crecer y consolidar nuestro movimiento”, expresó.

Adán Augusto deja Coordinación de Morena

Luego de meses de rumores, el senador Adán Augusto López Hernández anunció su decisión de retirarse de la coordinación del grupo parlamentario de Morena en el Senado, con el objetivo de concentrarse en trabajo territorial y de organización política rumbo a la elección de 2027.

López Hernández aclaró que no solicitará licencia y continuará dentro de la bancada morenista “como un senador más”.

Su paso por el Senado

Este cambio implica que otro legislador asumirá la coordinación de la fracción mayoritaria, pero ¿cómo ha sido el paso del legislador por la Cámara Alta?

El 1 de septiembre del 2024 fue cuando López Hernández asumió su escaño como senador de la República y presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado, tras integrarse a la LXV Legislatura.

Durante el 2025, el morenista se vio envuelto en debates y críticas públicas por diferentes polémicas, entre ellas la distribución de libros y los señalamientos relacionados con temas de su gestión previa como gobernador de Tabasco, particularmente sus presuntos nexos con el grupo criminal La Barredora.

El senador también fijó postura, como fue el caso de la presencia de aeronaves militares extranjeras en territorio nacional, al señalar que no correspondía al Senado autorizar los movimientos, en apego a las atribuciones constitucionales.

Morena mueve sus piezas

Tras la renuncia de Adán Augusto como coordinador de la bancada de Morena en el Senado -cargo que también conlleva la presidencia de la Jucopo-, el legislador Ignacio Mier Velazco fue elegido para encabezar el órgano en la Cámara Alta.

Inicia miniplenaria

Encerrados “a piedra y lodo” en la vieja casona de Xicoténcatl, senadores de Morena dieron inicio a su reunión plenaria previa al arranque del nuevo periodo ordinario de sesiones.