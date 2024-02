Migrantes en tiempo de elecciones mundiales

Un cuarto de la población mundial tendrá elecciones en 2024 y vemos que el tema de la migración es maltratado. Estados Unidos, México, India y los europeos ponen mucho dinero en campañas políticas y poco para los migrantes.

Dos miles de millones de votantes son un jugoso banquete, en 60 países, en el año de mayores elecciones de la historia. Coincide que en estas naciones se habla de las masas migrantes como una amenaza. Ellos no son prioridad en los presupuestos que discuten los candidatos.

La mayoría de las personas que salen de su patria tienen dos motivaciones, acceder a la clase media y tener una vida segura. ¿Por qué los políticos alrededor del mundo no dan importancia a estos dos temas? La razón es simple, las personas que se mueven o las que van llegando no votan, entonces no tienen gran influencia política.

El Foro Económico Mundial ha identificado entre los mayores riesgos globales a países con elecciones y problemas migratorios. México es el riesgo número 6, Estados Unidos el 34 y Reino Unido (votaciones en 2025), el 11. Lo que estas tres naciones comparten, además de migrantes, es que tienen millones de dólares con campañas políticas y consignas para frenar a los migrantes y muy pocos fondos para protegerlos.

México recibió más de 67 mil millones de dólares en remesas (2023), dinero que no se ha visto reflejado en más asistencia legal, médica y humanitaria para los mexicanos en el exterior. Hasta el momento, ningún partido político ha incluido en sus propuestas promover una ley con asignación de un porcentaje del PIB para la protección de los migrantes.

En India los migrantes son llamados los votantes invisibles, pues envían remesas gigantescas a casa, pero no definen las elecciones. Los trabajadores indios rompieron el récord en 2023, mandando 125 mil millones de dólares (Banco Mundial). Empero, los 32 millones de indios en el exterior influyen muy poco políticamente en India y donde trabajan, Emiratos Árabes, Singapur, Reino Unido o Estados Unidos. Irónicamente, varios de los políticos de origen indio en estos países proponen políticas “antimigrantes”.

La Unión Europea renovará su parlamento en medio del drama migratorio y la necesidad de extranjeros calificados. Cinco millones de migrantes y refugiados de Medio Oriente -en especial sirios- esperan en Turquía. Buscan destinos europeos lejos de la guerra, la inseguridad y acceder a lo que se considera una vida de clase media: empleo estable, educación de calidad y servicios médicos amplios.

Pero el debate general es que la calidad de vida es para los europeos y sólo los derechos humanos son para los migrantes. Además, existe un riesgo de que los partidos políticos antiextranjeros y antiinmigrantes aumenten su poder en las siguientes elecciones europeas.

De nuevo, no es rentable para los políticos promover recursos importantes para los migrantes, porque tendrían que quitar esos billetes de temas de las personas que sí votan. Para México, los migrantes que se fueron no votan, para Estados Unidos, los indocumentados tampoco. En Reino Unido o EE. UU., los extranjeros que adquieren derechos políticos cambian sus intereses. Notamos cómo los migrantes son poco influyentes, mandan mucho dinero a casa y reciben muy poco de regreso.