Migrantes mexicanos no llegarán a Alligator Alcatraz

Ante la apertura del nuevo centro de detención para migrantes en Florida, conocido como "Alligator Alcatraz", la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo adelantó que enviará una nota diplomática a Estados Unidos (EE. UU.) en la que le solicitará que cualquier migrante mexicano sea detenido, debe ser repatriado a México y no enviado a ese centro de detención.

La jefa del Ejecutivo federal recordó que cuando el país estadounidense anunció que abriría un centro de detención en Guantanamo, Cuba, el Gobierno de México envió una nota diplomática informando que los mexicanos que sean detenidos tienen que ser de inmediato repatriados a nuestro país.

"Lo que tenemos es una comunicación permanente. Cuando plantearon que iban a abrir el centro de atención en Guantánamo, nosotros enviamos inmediato una nota diplomática para decir que los mexicanos que sean detenidos tienen que ser de inmediato repatriados a México, y en este caso, pues vamos a hacer lo mismo".

"Cualquier mexicano, mexicana que se ha detenido por su situación migratoria en los Estados Unidos, tiene que ser devuelto de inmediato nuestro paí,s y en eso están todos los consulados", explicó.

Así también, la presidenta rechazó el anuncio del gobierno norteamericano para invertir 170 mil millones de dólares en el fortalecimiento de deportación a migrantes.

Sostuvo que el fenómeno debe atenderse de fondo con cooperación y desarrollo.

Chávez Jr. era investigado por FGR desde 2019

En otro tema, la mandataria mexicana reveló que Julio César Chávez "Junior", era investigado por la Fiscalía General de la República (FGR) desde el año 2019, por el delito de delincuencia organizada, particularmente por tráfico de armas y tráfico de drogas.

Puntualizó que el gobierno mexicano buscará deportar al boxeador para que sea sentenciado en territorio nacional.

Critica acuerdo de Ovidio Guzmán

Sheinbaum Pardo criticó al gobierno de EE. UU. por el acuerdo al que llegó con Ovidio Guzmán, quien aceptó declararse culpable y colaborar con autoridades de ese país a cambio de beneficios penales.

Cuestionó que el país vecino del norte haya declarado que las organizaciones de narcotráfico en México son terroristas, y, por otro lado, terminen por negociar.

"Es esta posición que no se entiende bien del Gobierno de Estados Unidos, porque, por un lado, nombra terroristas a las organizaciones delictivas, tienen una política de no negociar con terroristas, y si hay un acuerdo pues ¿En dónde queda su posición de no negociar con grupos terroristas?", cuestionó.

La titular del Ejecutivo advirtió que "tiene que quedar claro que en México hay una orden de aprehensión", y sostuvo que el gobierno mexicano también combate la delincuencia organizada y trabaja todos los días para pacificar a nuestro país.

Van por la producción de medicamentos genéricos

Por otra parte, Claudia Sheinbaum informó este viernes que el Gobierno Federal busca recuperar la producción de medicamentos genéricos.

Destacó que en los próximos meses se van a liberar cerca de 385 medicamentos genéricos.

"Este tema de las patentes es parte de lo que queremos producir, ya sé liberaron muchas patentes".

"¿Cuántas patentes se liberaron?", se le preguntó.

"Son 385 más o menos", respondió.