Las extorsiones y los retenes irregulares representan algunos de los principales riesgos para los migrantes mexicanos que regresan de Estados Unidos durante las vacaciones decembrinas, señaló el titular de la Oficina de Atención al Migrante en Hidalgo, Manuel Aranda, quien advirtió que estas prácticas persisten en distintos tramos carreteros del país.

El funcionario explicó que se prepara una caravana de acompañamiento con la participación de corporaciones federales y estatales, cuyo propósito es prevenir e intervenir ante posibles abusos contra los viajeros, principalmente en los puntos de revisión.

Recordó que, durante la caravana del año pasado, se recibió un reporte sobre agentes de la Policía Judicial de San Luis Potosí que presuntamente detuvieron varios vehículos y exigieron dinero a sus ocupantes.

Ante esta situación, se pidió a los conductores que no entregaran dinero y que informaran a los agentes sobre la llegada de representantes de Atención al Migrante y elementos de la Guardia Nacional, lo que, de acuerdo con el funcionario, permitió inhibir el presunto intento de extorsión.