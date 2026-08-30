Migrantes usan escaleras caseras para cruzar muro

En febrero de 2025, dos mujeres originarias de Oaxaca resultaron lesionadas al caer del muro fronterizo de Ciudad Juárez, en su intento de llegar a Estados Unidos a cumplir “el sueño americano”.

De acuerdo con la embajada estadounidense en nuestro país, más de 400 personas cayeron intentando escalar el muro fronterizo de Estados Unidos con México en 2025, mientras que los “polleros” y “coyotes” engañan a las personas con cruzarlas usando todo tipo de “estrategias” como escaleras.

La Patrulla Fronteriza sector San Diego explicó cómo los traficantes de personas usan escaleras hechas por ellos mismos, con materiales que ponen en riesgo la vida de las y los migrantes.

Polleros los engañan

El agente Gerardo Gutiérrez, oficial de Asuntos Públicos de la Patrulla Fronteriza de San Diego, mostró cómo estas escaleras están podridas, son reforzadas con cinta de aislar y tienen ganchos en las puntas para colocarlas en el muro de casi 10 metros.

“Cuando llegan a lo alto del muro, les dicen a las personas que se avienten o se deslicen porque del otro lado no les ponen escaleras. Entonces los traficantes dicen: ‘nosotros ya cumplimos con pasarlos’”, comenta.

“Lo que están haciendo que haga la gente es que ya que estén de este lado, que se resbalen. Entonces les ponen escalera del otro lado para subir, pero para bajar les dicen que se resbalen”, detalla el agente Sarabia.

Los agentes señalan que los “polleros” también se auxilian de una simple soga para colocar la escalera, que también se rompe al momento que quienes intentan cruzar el muro van escalando.

“Es una situación muy cruel, muy peligrosa en la que ponen a los migrantes. Entonces el mensaje es: No lo hagan, porque si cruzan pueden lesionarse, aparte de que ahora, más que nunca, la zona fronteriza está asegurada y es más segura que nunca”, dice el agente Gutiérrez.

Usan cualquier método para cruzar

La Patrulla Fronteriza ha observado que los traficantes de personas no desisten de usar cualquier método para cruzar migrantes pues a lo largo de este tramo fronterizo se han encontrado piezas de metal oxidado, alambres e incluso telas amarradas.

Así como las dos mujeres que cayeron del muro fronterizo, decenas de personas son trasladadas a hospitales para recibir atención especializada del lado mexicano.