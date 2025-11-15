Mijes impulsa la 4T Norteña como modelo exitoso

El modelo de la 4T Norteña fue reconocido en Escobedo, Nuevo León, como ejemplo para que el Plan México, impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, pueda avanzar con éxito desde lo local.

Durante el Diálogo “Inversiones en Infraestructura y Servicios”, el alcalde de Escobedo, Andrés Mijes, y el diputado federal, Alfonso Ramírez Cuéllar, dijeron que dicho modelo es un referente de cómo lograr desarrollo equitativo, donde el humanismo social convive con el avance industrial.

Cabe destacar que la “4T Norteña” nace de la combinación del compromiso humanista de compartir la prosperidad, señalada por la presidenta, con el espíritu emprendedor y esforzado que caracteriza al Norte de México y especialmente a Nuevo León.

El propósito del foro fue generar acuerdos que fortalezcan la coordinación entre el Estado Mexicano, la iniciativa privada y los municipios.

En su participación, Ramírez Cuéllar explicó que el Plan México se convierte en la columna vertebral de la nueva política nacional de inversión y desarrollo.