Mil mexicanos están inscritos para salir de Israel

El presidente Andrés Manuel López Obrador informó este martes que cerca de mil mexicanos que se encuentran en Israel están inscritos para regresar a México, ante el conflicto con Hamás.

En su conferencia mañanera de este martes 10 de octubre en Palacio Nacional, López Obrador detalló que de los tres mexicanos que estaban reportados como desaparecidos —tras los ataques del grupo Hamás a Israel—, uno ya fue localizado, e indicó que llego a Tel Aviv el primer avión de la Fuerza Aérea Mexicana (FAM) para apoyar en el regreso de los mexicanos.

“Y estamos también pendientes de las dos personas desaparecidas, eran tres y se encontró a uno, estamos en eso”, informó.

Firma acuerdo para garantizar servicios médicos

Así también, durante “la mañanera”, el presidente Andrés Manuel López Obrador llegó a un acuerdo con 23 gobernadores de Morena y partidos afines para firmar el “Acuerdo Nacional de la Federalización de los Servicios de Salud”, por medio del IMSS-Bienestar, el cual busca garantizar acceso a servicios médicos y medicamentos gratuitos, y el cual —afirmó— estará funcionando al 100 % a más tardar en marzo del año próximo.

México no ha aceptado petición de EE. UU.

En otro tema, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que México no ha aceptado la petición de Estados Unidos de abrir centros de procesamiento —en territorio nacional— para migrantes de otros países.

Mencionó que ese tema se abordará en la cumbre que convocó con jefes de Estado en Palenque, Chiapas, el próximo 22 de octubre.Nosotros somos pacifistasLuego de que Einat Kranz Neiger, embajadora de Israel en México, acusara que la respuesta que dio el presidente Andrés Manuel López Obrador —de que su gobierno prefiere no tomar partido en el conflicto entre Israel y Hamás— es “respaldar y apoyar al terrorismo”, el titular del Ejecutivo aseguró que respeta esta opinión, pero manifestó que su administración no quiere la guerra y se debe de procurar construir la paz porque “nosotros somos pacifistas”.

“La embajadora de Israel en México expresa que no está conforme con nuestra postura, tiene todo su derecho a decirlo, a manifestarlo, porque somos libres, nosotros respetamos al Gobierno de Israel y muchísimo más al pueblo de Israel, pero nosotros no queremos la guerra, nosotros somos pacifistas y no queremos que pierda la vida ningún ser humano, de ninguna nacionalidad, sean de Israel, palestino, queremos que se garantice el principal de los derechos humanos, que es el derecho a la vida. Somos pacifistas”.