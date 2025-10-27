Milei arrasa en las legislativas nacionales

Javier Milei vuelve a sorprender: su partido La Libertad Avanza (LLA) se impone por 40.84 % en las elecciones nacionales legislativas de Argentina e incluso parecía cerca de ganar la provincia de Buenos Aires, un tradicional bastión peronistas, tras escrutarse 92 % de las mesas.

LLA fue por sorpresa la fuerza más votada a nivel nacional ayer domingo; la alianza peronista quedó segunda, con 31.67 %, y Provincias Unidas -una agrupación de gobernadores que parecía emergen como tercera fuerza- colapsó bajo sus magros resultados.

El triunfo libertario se cimentó en una inesperada remontada en la provincia de Buenos Aires, donde el 7 de septiembre había perdido en las regionales por más de 13 puntos, además de impensados éxitos en Santa Fe, Córdoba y Mendoza.

A eso se suma, el contundente triunfo en Buenos Aires, donde compitió en alianza con el PRO (el partido del expresidente Mauricio Macri), oficialismo allí desde 2007. En la capital, la polémica ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, candidata al Senado, superó el 50 % de votos.

Los guarismos -aunque faltan cómputos- dejarían al oficialismo con un bloque de 93 diputados propios y más de una veintena de aliados del PRO, que se sumaron a sus listas en diversos distritos. Ese espacio oficialista necesitará el apoyo de unos 15 legisladores más para llegar al quorum que le permita aprobar leyes.

En las últimas semanas, el gobierno de Milei recibió una contundente y decidida ayuda de Donald Trump: un paquete de asistencia de 40 mil millones de dólares para apoyar al gobierno durante los próximos dos años de su mandato e, incluso, intervenciones del Tesoro para frenar la disparada del dólar.