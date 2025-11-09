Milei baila al estilo “YMCA” en conferencia

Javier Milei, presidente de Argentina, subió al escenario bailando “YMCA” de los Village People, en un foro conservador realizado en Florida.

Emuló el estilo del presidente Donald Trump, y luego le agradeció por su “apoyo invaluable” frente a los “embates desestabilizadores”. Milei estuvo en una cena de gala de la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC) en Palm Beach.

El viaje es el decimocuarto de Milei a Estados Unidos desde su asunción en diciembre de 2023 y el séptimo en lo que va de 2025.

Su visita anterior fue a mediados de octubre, cuando se reunió con Trump en la Casa Blanca y recibió su respaldo político y económico antes de los comicios legislativos del pasado 26 de octubre en los que su partido, la formación de ultraderecha La Libertad Avanza, obtuvo más del 40 % de los votos y fortaleció así su presencia en ambas cámaras del Congreso.