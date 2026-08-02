Milei carga contra migrantes que lancen mensajes de odio

El presidente argentino, Javier Milei, modificó por decreto la Ley de Migraciones para prohibir el ingreso de extranjeros que expresen mensajes de odio hacia el país sudamericano, según el texto publicado el miércoles por la noche que será remitido al Congreso.

La nueva normativa también prevé la expulsión y la cancelación de residencia para los extranjeros que incurran en esas conductas. La medida está vigente aunque el Congreso debe aún pronunciarse sobre su validez.

Decreto

Según el decreto presidencial, las medidas se aplicarán a quienes se constate que hayan “dirigido mensajes de odio en forma oral o escrita, o incitando a la violencia contra el pueblo argentino en su conjunto, o contra algún ciudadano argentino, motivado en la nacionalidad de este último”.

“Haber realizado o participado en actos de ultraje de símbolos patrios nacionales; o haber incitado a cometer cualquiera de los actos previstos por el presente inciso”, agrega.

Argentina ha sido históricamente un país abierto a la inmigración que ha asegurado igualdad de derechos en salud, educación y vivienda para sus residentes, así como derechos civiles que están garantizados por la Constitución.

El presidente derechista resolvió la medida luego de denunciar días atrás la existencia de una supuesta “campaña antiargentina” de la que no aportó pruebas pero que dijo está financiada por los gobiernos de Brasil, México y el Partido Demócrata estadounidense, en aparente referencia a críticas que se viralizaron en redes sociales al margen del Mundial 2026 de la FIFA.