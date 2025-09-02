Miles de estudiantes vuelven a las aulas

Este lunes 1 de septiembre comenzaron las actividades escolares de todas las escuelas de nivel básico incorporadas a la Secretaría de Educación Pública (SEP).

Más de 23 millones de estudiantes de preescolar, primaria y secundaria regresaron a las aulas en todo el país, marcando el inicio oficial del ciclo escolar 2025-2026.

Regresan a clases en Yucatán

Este lunes en Yucatán, regresaron a clases cerca de 500 mil estudiantes de nivel básico.

De acuerdo con la Secretaría de Educación de Yucatán (Segey), al arranque del ciclo 2025-2026 volvieron a las aulas 419 mil 78 estudiantes de educación básica. A ellos se suman 95 mil 584 jóvenes de educación media superior y 92 mil 276 universitarios.

Sonora

Con el regreso a clases de más de 800 mil alumnos en todos los niveles educativos, el gobernador Alfonso Durazo Montaño dio formal inicio este lunes 1 de septiembre al ciclo escolar 2025-2026 en el estado de Sonora, en medio de una histórica inversión pública en educación.

Durante el arranque del ciclo escolar, el gobernador Durazo subrayó que su administración ha destinado una inversión acumulada de 8 mil 634.5 millones de pesos a distintos programas educativos, marcando el mayor presupuesto en la historia de la entidad.

Hidavlgo

En este inicio de ciclo escolar, el secretario de Educación Pública de Hidalgo, Natividad Castrejón, informó que las escuelas trabajan con normalidad, a excepción de un colegio particular en Ciudad Cooperativa Cruz Azul que solicitó permiso para suspender clases ante rumores de violencia en la zona.

Respecto al arranque del ciclo escolar 2025-2026 en Hidalgo, Castrejón precisó que 962 mil 969 estudiantes iniciaron clases en 8 mil 632 escuelas de los diferentes niveles educativos. De ellos, 584 mil 672 pertenecen a educación básica, distribuidos en 7 mil 830 planteles.