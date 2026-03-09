Miles de mujeres marchan en la capital

Miles de niñas, jóvenes, adultas y mujeres de la tercera edad se congregaron en las calles de la Ciudad de México el domingo 8 de marzo para alzar la voz contra la violencia y los feminicidios en el país.

Al ritmo de “Canción Sin Miedo” de Vivir Quintana y en un Centro Histórico pintado de morado, en este 8M Día Internacional de la Mujer las asistentes enarbolaron consignas en contra del machismo y de la violencia patriarcal que sufren cientos de víctimas de todos los días.

Ivanna de 9 años exige sentencia para su violador

Durante la marcha, acompañada de su mamá se manifestó vestida de princesa y contó su testimonio frente a miles de mujeres que le aseguraron: “¡no estás sola!”.

“Fui violada y abusada sexualmente por un hombre, tenía 5 años. Ahorita no le han dado su sentencia, está en prisión, pero estoy muy triste porque no le han dado su sentencia, ya quiero que se la den”, dijo durante su participación en el micrófono abierto.

Así también, Blanca Guadalupe López, madre buscadora que por tercer año consecutivo marcha el 8 de marzo en busca de su hija Mitzy Viridiana Olvera.

Relató que, hace tres años, su hija desapareció, y después de realizar los trámites correspondientes con la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, Guadalupe comenzó a buscarla por su cuenta.

Por otra parte, Cinthya Rodríguez que acudió a la marcha feminista junto a su hija pequeña para manifestarse por la situación que vive con su hija mayor de 6 años, quien actualmente se encuentra con su familia paterna.

Detalló que lleva un año y ocho meses sin ver a su hija, y que la familia que la tiene no se hace cargo de ella, e incluso no la conocían, ya que solo la habían visto en una ocasión.

Retiran martillos y aerosoles a mujeres

Además, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana retiraron diversos objetos, aptos para agredir, a mujeres encapuchadas que fueron detectadas intentando causar daño en diversos establecimientos.

A lo largo de la movilización, algunas mujeres colocaron fichas de búsqueda de desaparecidos en las vallas instaladas por las autoridades para resguardar Palacio Nacional.

Bloque negro vandaliza edificio del Gobierno capitalino

Así también, integrantes del denominado bloque negro lograron derribar las vallas metálicas que protegían la sede del Gobierno de la Ciudad de México, ubicada en las inmediaciones del Zócalo capitalino.

El incidente escaló rápidamente cuando las manifestantes intentaron forzar el acceso principal, siendo repelidas desde el interior del inmueble con gases y humo. El Universal.