Militante de Somos se deslinda de Hernández Casillas

El actual militante del partido Somos, Juan Carlos Padilla Aguilar, se deslindó de tener vínculos con José Alfredo Hernández Casillas, empresario involucrado en la presunta red de corrupción de la expresidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei, y aseguró que tiene “más de 30 años sin saber nada de él”.

Por medio de un comunicado que compartió el partido liderado por Guadalupe Acosta Naranjo, Padilla Aguilar explicó que conoció al empresario en 1980 cuando fue nombrado director general del Registro Nacional de Población de la Secretaría de Gobernación (Segob) y, en busca de integrar a su equipo a jóvenes profesionistas, fue como conoció al empresario.

Según su relato, Alfredo Hernández Casillas fue recomendado por uno de los amigos de Juan Carlos Padilla; sin mencionar su nombre, dijo que el amigo que lo sugirió en ese entonces era profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Terminaron relación laboral

Afirmó que por más de 10 años trabajó con Hernández Casillas, sin embargo, en 1993, terminó su relación laboral y desde entonces dijo que no ha tenido relación o comunicación con Hernández Casillas o su hermano Raymundo Francisco.

Asimismo, enfatizó que actualmente no tiene ninguna relación o información sobre la organización de las empresas que operó y ahora están ligadas al escándalo de corrupción y contratos millonarios dentro del INE.

“No tengo ninguna información, posterior a esas fechas, de cuándo, cómo, ni con quién haya organizado sus empresas”, subrayó.

Respecto a la mención que se le realizó durante la conferencia de prensa de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo el 5 de noviembre, el militante de Somos consideró que “es un despropósito” querer “desviar la atención y golpear a Somos”, por lo que defendió que tuvo una “relación exclusivamente laboral” con el contratista, además de que explícitamente sostuvo: “Tengo más de 30 años sin saber nada de él”.