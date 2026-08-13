Militar hiere a personas durante jornada de desarme

Durante una jornada de desarme en la cabecera municipal de Tzintzunzan, un militar hirió a cuatro personas al no verificar que el arma que destruía estuviera descargada.

El incidente ocurrió durante la Feria del Bienestar, actividad en la que elementos del 12/o Batallón de Infantería, perteneciente a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), inutilizaban armas de fuego. Ahí, al utilizar una sierra sobre un arma hechiza conocida como “chispera”, un uniformado la accionó de manera accidental.

Aunque la detonación fue accidental, el hecho será investigado por las autoridades competentes.

Las esquirlas disparadas alcanzaron a cuatro hombres. Rubén, de 54 años, habitante de Ihuatzio, presentó impactos en la pierna derecha; Jorge Adrián, de 47 años, resultó lesionado en ambos glúteos; Erasmo, de 51 años sufrió una herida en el brazo izquierdo, mientras que Daniel, de 35 años, originario de la Ciudad de México, recibió impactos en la pierna derecha.