Millonario ahorro por medidas anticorrupción

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, destacó que la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno (SABG) ha generado, en dos años, un ahorro de 83.8 mil millones de pesos (mdp) en materia de prevención, a través de mejores prácticas de compra, seguimiento a la administración de contratos, así como mediante el cobro de multas, sanciones y mayor eficiencia en la organización.

“En dos años, son cerca de 83 mil millones de pesos que hemos logrado evitar, ya sea por altos costos de algún producto, de algún servicio o de alguna obra pública. Y, por otro lado, ya las sanciones: cuando se encuentra que hay una mala práctica en algún lugar, pues se actúa y como sanción administrativa se envía al Tribunal Federal de Justicia Administrativa —así está hoy en la Constitución—, y si no, o si es muy grave, se envía a la Fiscalía General de la República. Entonces es muy buen resultado”, puntualizó en la conferencia matutina “Las Mañaneras del Pueblo”.

Informó que la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno trabaja colaborativamente con el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) y con la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en una serie de leyes para mejorar la gestión pública y evitar la corrupción.

México, entre los países con mayor confianza

La secretaria Anticorrupción y Buen Gobierno, Raquel Buenrostro Sánchez, puntualizó que México ocupa el quinto lugar entre los países de la OCDE con mayor confianza ciudadana en el Gobierno nacional, solo después de Suiza, Islandia, Noruega y Luxemburgo; además se ubica en el octavo lugar en confianza en el servicio público.

Detalló que se han ahorrado 29 mil mdp a través de la mejora en compras, gracias al diálogo estratégico con proveedores; 42.2 mil mdp con el seguimiento a la administración de contratos: supervisando incumplimientos y modificaciones injustificadas; 4.8 mil mdp con el cobro de multas y adeudos, penalizaciones por incumplimientos y devolución de pagos en exceso, y 7.8 mil mdp con la eficiencia en la organización del gobierno con reestructuras administrativas.

Rechaza incremento a deuda pública por Programas

En otro tema, la mandataria federal, refirió que las pensiones que se otorgan a la población a través de los Programas del Bienestar no están aumentando la deuda pública, pues no forma parte del gasto corriente.

Al ser cuestionada sobre el crecimiento de la deuda pública y sobre una estimación de cuándo se terminará de pagar, la mandataria federal respondió que el secretario de Hacienda y Crédito Público de México, Édgar Amador Zamora, asistirá a alguna mañanera para resolver dudas.

Negó que la deuda pública represente 56 % del PIB y explicó que el secretario de Hacienda puede ampliar la información.

Contempla revisión a pensiones de exgobernadores de Banxico

Así también, la presidenta dijo que se revisarán las pensiones que reciben exgobernadores y otros exfuncionarios del Banco de México (Banxico), luego de ser cuestionada sobre las remuneraciones vitalicias que reciben algunos de sus antiguos directivos.

Señaló que, debido a la autonomía del banco central y a diversos amparos promovidos por sus funcionarios, estas pensiones no necesariamente están sujetas a los límites salariales establecidos para la Presidencia de la República.

“Vamos a ver si podemos tener la información de los exgobernadores. No sé si solo son gobernadores o son también subgobernadores. Las pensiones que tienen y cuáles son y de qué monto”, indicó.