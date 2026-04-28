Mina de oro es controlada por narco: Petro

El presidente colombiano, Gustavo Petro, afirmó que es “verdad” e inocultable lo que reveló el diario estadounidense The New York Times sobre una mina de oro de la que se lucra el grupo criminal Clan del Golfo, que extendió sus límites a una base militar en zona rural del municipio de Caucasia, departamento de Antioquia.

Para Petro, el reportaje del medio de prensa extranjero “muestra la verdad, una realidad evidente en Colombia”, que señala que parte de la economía ilícita del país, en la que no está solo la minería, sino el narcotráfico, entre otras actividades, pasa por la extracción del oro, bajo prácticas contrarias a las leyes medioambientales y en beneficio de grupos al margen de la ley.

El diario norteamericano fue al Batallón No. 31 Rifles, comprobó que junto al complejo militar hay una mina de oro llamada “La Mandinga”, cuyos mineros cruzaron las líneas de esa sede del Ejército y realizan excavaciones, mediante el uso de mangueras de alta presión de agua, que han transformado una antigua zona boscosa en un barrizal.