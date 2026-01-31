Mina Vizsla suspende actividades

La empresa minera canadiense, Vizsla Silver Corp. que explota plata en la zona de Pánuco, en el municipio de Concordia, anunció la suspensión de sus actividades a causa de la desaparición de diez de sus trabajadores, entre ellos ingenieros, geólogos y personal de vigilancia.

Medida preventiva

Como medida preventiva, la empresa minera dispuso suspender sus actividades en la zona serrana del municipio sureño de Sinaloa, en donde el pasado 23 de enero presuntamente un grupo armado irrumpió el complejo habitacional donde se encontraban descansando.

A través de las redes sociales, familiares de los mineros desaparecidos divulgaron que el pasado día 23 de enero, personas armadas privaron de su libertad a diez trabajadores, entre ellos a dos miembros de seguridad, identificados como Javier Vargas y Javier Valdez, cuando se encontraban en un campamento descansando, cerca de la mina canadiense.

También, se documentó que entre los desaparecidos se encuentran Ignacio Salazar, Ignacio Castañeda, el ingeniero; Antonio Esparza, gerente de relaciones comunitarias; el ingeniero Antonio Jiménez, coordinador operativo de seguridad; el ingeniero Antonio de la O, supervisor del Medio Ambiente; y el geólogo José Castañeda y Saul Alberto Ochoa Pérez, este último originario del estado de Chihuahua, entre otros.

A través de un comunicado, la Asociación de Ingenieros de Minas, Metalurgistas y Geólogo de México denunció que el pasado viernes 23 de enero un comando armado irrumpió en un fraccionamiento del municipio de Concordia, donde se encontraban hospedados 10 empleados de la empresa minera Vizsla Silver y se los llevó.