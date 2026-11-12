Minería enfrenta retos de inversión y seguridad

Con un llamado a fortalecer la exploración de nuevos yacimientos, garantizar condiciones de certidumbre para las inversiones y mejorar la seguridad de los trabajadores, fue inaugurado el 16ª. Congreso Internacional Minero Sonora 2026, que reúne en Hermosillo a representantes de la industria, autoridades y delegaciones internacionales.

Durante la ceremonia, realizada en Expo Fórum, Roberto Sitten Ayala, presidente de la Asociación de Ingenieros de Minas, Metalurgistas y Geólogos de México (Aimmgm), distrito Sonora, advirtió que uno de los principales retos del sector es generar condiciones que permitan reactivar y ampliar las inversiones en exploración.

“Sin exploración no hay minería. Explorar es invertir en el futuro de México”, sostuvo al señalar que el país necesita descubrir nuevos yacimientos para mantener su competitividad frente a otras naciones productoras.

El dirigente minero pidió certidumbre jurídica, reglas claras, agilidad en los permisos y políticas públicas que reconozcan el carácter estratégico de esta actividad.