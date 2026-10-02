Minimiza Enrique Inzunza Cázarez firmas que exigen su salida del Senado

El senador Enrique Inzunza Cázarez minimizó las expresiones de activistas y representantes de la sociedad civil que exigen que se separe del cargo para enfrentar las acusaciones del Departamento de Justicia de Estados Unidos, que lo señala de tener vínculos con el Cártel de Sinaloa.

Cuestionado sobre las 23 mil 500 firmas que ciudadanos entregaron a la Mesa Directiva del Senado para que se inicie en el Congreso de la Unión un juicio de procedencia, a fin de retirarle el fuero, Inzunza Cázarez afirmó que fue electo por seis años en 2024 por más de 650 mil sinaloenses.

“Le puedo decir es que yo respeto cualquier expresión, pero hoy me eligieron 650 mil sinaloenses, hombres y mujeres, libres y honestos”, enfatizó.

—¿Qué les diría a esos más 23 mil personas que piden su salida del Senado? —se le preguntó.

“650 mil personas de Sinaloa (me eligieron). Libres, honestos, en un ejercicio democrático. Creo que los números hablan por sí mismos”, respondió.

El pasado 29 de septiembre, un grupo de ciudadanos del Sinaloa llegó al Senado para entregar esas firmas y exigir que Morena deje de proteger al senador Enrique Inzunza.