Ministra Esquivel se reúne con líderes de burócratas

El Poder Judicial de la Federación respaldará y apoyará dar respuesta a los trabajadores al servicio del Estado en sus justas demandas laborales, aseguró la ministra Yasmín Esquivel durante un encuentro sostenido con líderes sindicales de la Central FSTSE.

Encabezados por Marco Antonio García Ayala, los dirigentes expusieron los temas más sentidos que urgen resolver en favor de más de dos millones de empleados públicos como son basificación de personal, puntual revisión de las condiciones generales de trabajo, pago de una mejor pensión, revisión a la reforma laboral de 2019 y el apoyo para que se nombre a un titular del Inapam, institución que cumple seis años sin director.

Yasmín Esquivel fue recibida por el líder nacional de esta central, Marco A. García Ayala y los dirigentes sindicales en el Salón “Presidentes de la FSTSE”, ubicado en el piso ocho de la sede nacional, donde recorrió la galería de retratos de todos los que han sido dirigentes de la central burocrática.

Los líderes sindicales de las instituciones del país plantearon a la ministra Esquivel Mossa los pendientes en materia de justicia laboral para los trabajadores al servicio del Estado. Cada una de las exposiciones recibieron respuesta y compromiso de la ministra para ser solucionadas.

No puede haber justicia social, dijo la ministra, sin respeto a los derechos y a la dignidad de quienes están al servicio del Estado.