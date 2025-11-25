﻿﻿
Ministro venezolano condena ejercicios militares

Noviembre 25 del 2025
El ministro para la Defensa de Venezuela, el general Vladimir Padrino López, afirmó que “ningún despliegue aeronaval, por más poderoso que se crea, e intimidatorio que pretenda ser” podrá imponerse sobre la voluntad del pueblo venezolano.

El militar condenó los ejercicios militares que Estados Unidos desarrolló en Trinidad y Tobago, a corta distancia de Venezuela, y dijo que este tipo de acciones constituyen una amenaza para la soberanía nacional y regional en el Caribe.

Acotó que las acciones estadounidenses “no son maniobras inocentes” y aseveró: “nada de eso nos va a quitar nuestra tranquilidad”.

El ministro también manifestó su condena al gobierno de Trinidad y Tobago, al permitir la realización de este tipo de ejercicios militares conjuntos con Washington. Las declaraciones de Padrino López fueron reseñadas ampliamente por medios locales de Venezuela.

