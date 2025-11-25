Ministro venezolano condena ejercicios militares

El ministro para la Defensa de Venezuela, el general Vladimir Padrino López, afirmó que “ningún despliegue aeronaval, por más poderoso que se crea, e intimidatorio que pretenda ser” podrá imponerse sobre la voluntad del pueblo venezolano.

El militar condenó los ejercicios militares que Estados Unidos desarrolló en Trinidad y Tobago, a corta distancia de Venezuela, y dijo que este tipo de acciones constituyen una amenaza para la soberanía nacional y regional en el Caribe.

Acotó que las acciones estadounidenses “no son maniobras inocentes” y aseveró: “nada de eso nos va a quitar nuestra tranquilidad”.

El ministro también manifestó su condena al gobierno de Trinidad y Tobago, al permitir la realización de este tipo de ejercicios militares conjuntos con Washington. Las declaraciones de Padrino López fueron reseñadas ampliamente por medios locales de Venezuela.