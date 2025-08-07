Mis adversarios mandaron espías a mis vacaciones

El secretario de Organización de Morena, Andy López Beltrán, reapareció en redes sociales después de que se diera a conocer el pasado sábado 26 de julio que vacacionó en Tokio, Japón.

En un comunicado, el morenista señaló que como le informó a Luisa María Alcalde, el viaje se pagó con sus propios recursos, ya que decidió salir de vacaciones a Japón “luego de extenuantes jornadas de trabajo”.

López Beltrán agregó que se trasladó a la ciudad de Seattle, Washington, y después de una escala de un día tomó un vuelo comercial con destino a Tokio.

De acuerdo con el secretario de Organización, sus adversarios y los “hipócritas conservadores” mandaron espías a fotografiarlo, acosarlo y emprender una campaña de linchamiento político “impregnada de odio, clasismo y calumnias”.

Principios

Dichas mentiras, afirmó, van desde que viajó en avión privado o del ejército y que se hospedó en un hotel que cobra 50 mil pesos por noche.

“Como he dicho, viajé en aerolíneas comerciales y pagué siete mil 500 pesos diarios en un hotel, incluido el desayuno”, subrayó.

Según el hijo del expresidente, desde niño aprendió que “el poder es humildad” y que la austeridad es un asunto de principios, por lo que, “se debe vivir en la justa medianía”.

Por lo anterior, añadió que no se siente sorprendido del “hampa del periodismo” que es supuestamente equivalente a la mafia del poder económico y político “del que desde hace décadas hemos venido enfrentando”.

No obstante, reiteró que “no somos iguales y nosotros no somos corruptos”, en alusión a su partido.