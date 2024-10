Misión cumplida, dice AMLO en su último día de gobierno

En su último día de gobierno, el presidente Andrés Manuel López Obrador manifestó que en cuanto al servicio público puede decir “misión cumplida”.

En reunión con medios, el mandatario federal afirmó que cumplió con el mandato constitucional y sobre todo, destacó, se hizo realidad la democracia en México.

Presidente, ¿puede decir que en lo público misión cumplida?, se le preguntó.

“En lo público, sí puedo decir misión cumplida. Sí, cumplí con el mandamiento constitucional y, sobre todo, se hizo realidad la democracia. Eso es muy importante”, respondió.

López Obrador indicó que siempre ha dicho que política es pensamiento y acción: “Y decía que la acción era convicción, que en tiempo de transformación lo más importante es la acción”.

Afirmó que se va muy satisfecho porque se dedicó a servir al pueblo.

“Hoy concluye este diálogo circular, me da mucho gusto que continúe este ejercicio de auténtica comunicación.

“Me voy muy satisfecho por el cariño de muchos mexicanos, mujeres y hombres, me dediqué a servir al pueblo”.

Señaló que en su gobierno se respetó a todos, pero siempre le dio preferencia a los más necesitados.

Me respetó, otro me hubiera pintado su raya

El presidente López Obrador también dijo que se siente muy satisfecho por el trato que le dio la presidenta electa, Claudia Sheinbaum Pardo, hasta el final, porque eso muestra su condición humana.

“Me voy muy contento porque voy a entregar mañana la banda presidencial a una mujer excepcional, a una mujer humanista, a una mujer llena de amor, de humildad, de buenos sentimientos. Es difícil que se encuentre en la historia una transición como la que estamos viviendo”.

Claudia Sheinbuam Pardo fue muy respetuosa durante el periodo de transición, a diferencia de otros que, indicó, “lo primero que hubiese hecho hubiese sido negarme” y “pintar su raya”.

En Palacio Nacional, el mandatario federal manifestó su confianza de que bajo el gobierno de Claudia Sheinbaum “le va a ir muy bien, como lo merece, a nuestro país y muy bien a nuestro pueblo”.

Arremete contra Fox, Calderón y Loret de Mola

También aprovechó para hablar de los expresidentes Vicente Fox, Felipe Calderón y del periodista Carlos Loret de Mola.

El presidente cuestionó a los exmandatarios sobre qué hicieron con los recursos que obtuvieron cuando el petróleo tenía precios altos.

“Con Calderón y con Fox estuvo más alto el precio del petróleo y ¿qué hicieron con todos esos excedentes? Ahí se los dejó de tarea”.

Señaló que en el sexenio de Calderón fue cuando aumentó el índice de letalidad en los enfrentamientos entre presuntos criminales y elementos de las Fuerzas Armadas.

“Esta información ayuda a contrarrestar las campañas de desinformación y manipulación. Ayer (domingo) veía que Loret decía que ahora que me voy a vivir a Palenque, me mandé a hacer un hospital del Issste, el Tren Maya, un cuartel, una escuela del IPN, como si fuera a regresar. Son las obras de Palenque, porque si a esas vamos allá donde vive él -Polanco- se amplió el Bosque de Chapultepec, se hizo un Cablebús, Cineteca, las calzadas flotantes”, entre otras obras.

Más adelante, el mandatario escuchó “La Paloma”, canción de su esposa Beatriz Gutiérrez Müller a dueto con la cantante Eugenia León, con la que se le despidió.

López Obrador escuchó el tema y se mostró conmovido al escuchar la letra que habla de su historia política.

Mariachis, corridos y amlitos, simpatizantes despiden a AMLO

Antes, decenas de simpatizantes de la Cuarta Transformación llegaron desde las 6 de la mañana al exterior de Palacio Nacional para despedirlo en su último día de administración.

“¡Obrador, el pueblo te quiere!”, “¡Es un honor estar con Obrador!”, fueron algunos de los gritos de los asistentes a la plancha del Zócalo de la Ciudad de México.

Al mismo tiempo que se desarrolló la última conferencia matutina del mandatario federal, los simpatizantes arribaron con mariachi, música de viento, chinelos, pancartas, corridos, cartulinas y amlitos.

AMLO devela retrato en óleo

Más tarde, Andrés Manuel López Obrador develó el retrato en óleo que estará colgado en la Galería de las Presidentes en Palacio Nacional.

La Oficina de la Presidencia de la República entregó un contrato por casi 700 mil pesos para el retrato en pintura al óleo del presidente López Obrador, encargado al artista yucateco, Jorge Ermilo Espinosa Torre.

El artista cede a la Presidencia los derechos patrimoniales, y esta dependencia será la única que podrá reproducir y explotar dicha obra artística por cualquier medio.

Termina su gobierno promulgando dos reformas

Concluye el presidente Andrés Manuel López Obrador su mandato firmando el decreto para promulgar dos reformas constitucionales: la que instruye el traslado de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional y la que reivindica los derechos indígenas que recientemente aprobó el Congreso de la Unión.

Aunque reconoció que la economía no creció mucho “por esa crisis externa” asociada a la pandemia, “como hubo una distribución de la riqueza, del ingreso, del presupuesto, justo, como se distribuyó el presupuesto a todos, como se aumentaron los salarios, como no sucedía en muchas décadas, no se permitió la corrupción; como no hubo lujos en el gobierno, se pudieron mejorar las condiciones de vida de trabajo de la mayoría de los mexicanos”.