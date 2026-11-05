Mochila de emergencias desata reacciones en redes

La recomendación de Protección Civil (PC) de tener lista una mochila de emergencia encendió las alarmas entre los mexicanos.

En medio de las tensiones internacionales, los ataques en Medio Oriente y las advertencias sobre posibles conflictos militares, el llamado de las autoridades provocó que más de uno se preguntara si existe una amenaza cercana. Sin embargo, detrás de esta medida hay una explicación que va más allá de los acontecimientos mundiales.

Ante la preocupación generada, PC aclaró que la recomendación no responde a la proximidad de un desastre ni pretende seguir las campañas difundidas por otros países.

La dependencia explicó que estas acciones forman parte de una estrategia permanente para fomentar la cultura de la prevención y fortalecer la seguridad, el bienestar y la capacidad de respuesta de las familias ante cualquier eventualidad.

En otras palabras, el objetivo es que la población tenga a la mano herramientas que puedan resultar útiles durante una emergencia.