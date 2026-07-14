Moderniza AICM inspección de carga y vehículos

Con el fin de fortalecer la seguridad de las operaciones y prevenir actos de interferencia ilícita, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) dio a conocer que adquirió equipos con sistema de inspección de carga y visión de rayos X, cuya tecnología permite detectar artículos prohibidos y restringidos.

Tres de los cuatro equipos son de tipo portal, estructuras en forma de arcos de gran altura dotados de tecnología de vanguardia que pueden revisar hasta 100 camiones por hora; entre ellos, unidades que trasladan grandes volúmenes de mercancías como materiales de obra y alimentos, en modo escaneo continuo y sin detener su marcha, los cuales fueron instalados en los principales puntos de acceso para los vehículos al área operacional.

El cuarto es un vehículo de retrodispersión (XVAN) que realiza la inspección móvil de aquellas unidades que por alguna razón no puedan pasar por los arcos.

Todos los equipos incorporan tecnología de retrodispersión de rayos X (Backscatter Inspection Scanner), inspección no intrusiva y rápida.