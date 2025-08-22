Modernizan el Sistema Eléctrico de Transmisión

Luz Elena González Escobar, titular de la Secretaría de Energía (Sener), presentó avances del Sistema Eléctrico de Transmisión, “que son un asunto de mayor relevancia” para el país.

La secretaria de Energía destacó una modernización de la red de transición, que permite cuidar la confiabilidad y seguridad de todo el sistema eléctrico, incrementar la capacidad de respuesta, reducir la pobreza energética, impulsar el desarrollo regional, conectar zonas con potencial en recursos renovables e incluso hacer interconexiones con países vecinos.

Al referir que no se puede dejar en manos de particulares, González mencionó que se cuenta con más de 111 mil kilómetros de red de transmisión en todo el país y más 2 mil 3000 subestaciones eléctricas. “Es como si tendiéramos nueve líneas de aquí a China, completas”, refirió.

“Modernizar toda esta infraestructura no es un trabajo sencillo y no lo podemos dejar en manos de privados, porque está en juego la confiabilidad del sistema y es una tarea que además es un asunto de seguridad y de justicia social”, dijo la titular de la Sener.