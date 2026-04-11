Modifica México cuota compensatoria a microalambre

Ante la evidencia de que las importaciones de microalambre para soldar originario de China entran a México a precios por debajo de los costos de mercado, la Secretaría de Economía determinó que se cobrará una cuota compensatoria de 1.02 dólares por kilogramo de dicho producto.

Este tipo de alambre que se utiliza para soldar láminas, placas, perfiles, entre otros productos en la industria metalmecánica, automotriz y de construcción.

Este cobro se hará durante cinco años, contados del 6 de octubre 2023 al 5 de octubre de 2028, lo que aplicará a los productos agrupados en las fracciones arancelarias 7229.20.01, 7229.90.99 y 8311.90.01 de la Tigie, o de cualquier microalambre para soldar que entre por cualquier otra fracción.

La decisión, que se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF), implica que en lugar de cobrar una cuota compensatoria de 18.97 % sobre el valor del producto, se procederá a gravarlo con un monto fijo.