Modifican reforma a la Ley Aduanera

Diputadas y diputados federales de la Comisión de Hacienda “descafeinaron” la iniciativa de reforma a la Ley Aduanal propuesta por la presidenta Claudia Sheinbaum, la cual fue modificada para que el plazo de la patente de agente aduanal tenga vigencia de hasta 40 años.

Las modificaciones están plasmadas en el proyecto de dictamen de la reforma a la Ley Aduanera que comenzó a circular entre legisladores la tarde de este lunes.

La iniciativa presidencial proponía que tanto la patente de agente aduanal como la autorización de la agencia aduanal tuvieran una vigencia de diez años, prorrogables por un plazo igual, “siempre y cuando la solicitud se presente durante el último año de vigencia y se sigan cumpliendo con los requisitos por los cuales le fue otorgada”.

Sin embargo, en el proyecto de dictamen se estableció que “la patente es personal e intransferible y tendrá una vigencia de veinte años, la cual podrá prorrogarse por un plazo igual, siempre que la solicitud se presente durante el último año de vigencia de la patente y antes de los últimos cuatro meses de la conclusión de su vigencia”.

Lo anterior, “siempre y cuando se cumplan los requisitos vigentes previstos para su otorgamiento y el agente aduanal no haya sido inhabilitado o suspendido en más de tres ocasiones”.

Dicha modificación se da luego de una serie de reuniones que los integrantes de la Comisión de Hacienda sostuvieron con autoridades aduanales, quienes pidieron relajar los plazos al considerar que eran muy severos.

Como parte de la argumentación, en el proyecto de dictamen se puntualiza que es importante brindar mayor certeza a los agentes y agencias respecto de las inversiones que han realizado en infraestructura, capacitación y desarrollo para brindar sus servicios.

El proyecto de dictamen estaba programado para ser discutido y votado al interior de la Comisión de Hacienda en punto de las 10:00 horas de este martes, sin embargo, la sesión se pospuso para el lunes 6 de octubre a las 10:00 horas.