Modificar pluris, compromiso de campaña: Claudia

Luego de que la senadora Yeidckol Polevnsky, del Partido del Trabajo (PT), calificó como “fuera de toda realidad” la propuesta para modificar la elección de diputados plurinominales, la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que la iniciativa de reforma electoral no elimina la representación proporcional, sino que busca que todos los legisladores sean votados por la ciudadanía y se elimine la discrecionalidad de las listas partidistas.

En conferencia, la mandataria explicó que en el caso del Senado se propone desaparecer la lista nacional por partido, pero mantener la representación por entidad federativa —dos senadores de mayoría y el primer mejor segundo lugar— con el argumento de “recuperar el sentido republicano” de la Cámara alta.

Para la Cámara de Diputados, detalló que se conservarán los 500 escaños: 300 de mayoría relativa, electos en distritos, y 200 asignados por representación proporcional conforme al porcentaje de votación de cada fuerza política en las cinco circunscripciones del país. La diferencia, puntualizó, es que esos 200 ya no se integrarán a partir de listas definidas por las dirigencias, sino con los mejores segundos y terceros lugares de cada partido, además de un mecanismo en el que la ciudadanía vote directamente.

Reforma electoral responde a demandas ciudadanas

Sheinbaum señaló que la reforma responde a dos demandas ciudadanas: eliminar las listas de plurinominales y reducir el costo de las elecciones.

En este último punto, indicó que se plantea una disminución de 25 % en el gasto, distribuido entre el Instituto Nacional Electoral (INE), los organismos públicos locales electorales (Oples), los partidos políticos y el presupuesto destinado a legisladores.

“Si se fijan, tampoco es que sean los grandes cambios; responde a dos peticiones que ha estado haciendo la gente”, afirmó.

Descarta modificar planteamiento ante críticas de aliados

La presidenta adelantó que probablemente el próximo lunes enviará la iniciativa a la Cámara de Diputados y descartó modificar el planteamiento ante las críticas de aliados como el Partido Verde Ecologista de México.

“Si hay partidos que no están de acuerdo, pues que no estén de acuerdo. Pero la presidenta está cumpliendo con un mandato que me comprometí durante mi campaña”, expresó.

No afectará a inversión extranjera: Sheinbaum

Así también, la mandataria aseguró que la Reforma Electoral no representa un retroceso a la democracia, sino que la fortalece. Sobre la posible afectación a la inversión extranjera en México, la mandataria aseguró que no genera ninguna incertidumbre.

“La propuesta de reforma electoral que estamos enviando al Congreso no representa un retroceso en la democracia; al contrario, fortalece la democracia en el país”, afirmó esta mañana.

Cifra histórica de 98.2 millones de turistas internacionales en 2025

En otro tema, la presidenta destacó que la grandeza cultural y natural de México, el proceso político de transformación que vive el país y el trabajo de la Secretaría de Turismo son los factores que han permitido que en 2025 incrementara la llegada de visitantes internacionales con 98.2 millones de personas, es decir un aumento de 13.6 por ciento respecto a 2024 y una derrama económica de 34 mil 992 millones de dólares (mdd), un 6.2 por ciento más que el año pasado.

Y luego de que se revelara que la mayoría de las armas utilizadas por el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) contra elementos del Ejército provenían de Estados Unidos, la presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que si el país vecino “quiere ayudar”, debe frenar el flujo de armamento hacia territorio mexicano.

La mandataria federal señaló que el ingreso de armas de alto calibre desde Estados Unidos ha sido un tema que México ha planteado de manera reiterada en el marco de la cooperación bilateral en seguridad.

“Si nos quieren ayudar, nos pueden ayudar de muchas maneras. Una de ellas: paren la entrada de armas de Estados Unidos a México”, expresó.

CSP agradece a FIFA su respaldo a México como sede del Mundial

Y en otro tema, la mandataria nacional, agradeció el respaldo de Gianni Infantino, presidente de la FIFA, al confirmar que México se mantiene como una de las sedes del Mundial de Futbol FIFA 2026.

Esto, luego de los hechos violentos que se registraron el domingo pasado en diversas ciudades del país tras el abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

La jefa del Ejecutivo federal destacó la comunicación que ha tenido el Gobierno de México con la FIFA.Es seguro que viajen a nuestro país: Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que es seguro viajar a México, pese a los hechos violentos ocurridos en varios estados tras la detención y abatimiento de Nemesio Oseguera, el “Mencho”, el pasado domingo 22 de febrero.

“Se está recuperando; lo más importante es la difusión que tenemos que hacer nosotros, nacional e internacional, de que aun cuando el domingo vivimos una situación excepcional (…) Se está regularizando todo, entonces, es seguro que viajen a nuestro país, que pueden venir sin problema”, aseguró.

La mandataria señaló que Estados Unidos y Canadá emitieron alertas para que su población no viajara a estados que presentaban bloqueos, como: Jalisco, Michoacán y Oaxaca. Sin embargo, ambas alertas fueron levantadas en los últimos días.